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طبخت وصفة من اليوتيوب .. فماتت محترقة في الحال

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طعام
طعام

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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يوتيوب

"أسود يوم في حياتها".. هكذا وصفت نجمة يوتيوب صينية شهيرة تدعى ييها، تعرف بتقديم مقاطع فيديو عن الطبخ ما حدث معها بعد أن تسببت بمقتل مراهقة وجرح أخرى.

في التفاصيل، وافقت النجمة على دفع تعويضات لأسرتي فتاتين حاولتا تقليد طريقة عمل فيشار كانت عرضتها في فيديو، لكن إحدى الفتاتين ماتت محترقة (14 عاماً) والأخرى أصيبت بجروح (12 عاماً)، بحسب ما جاء علي موقع العربية:

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن المدونة الشهيرة (25 عاماً) تتمتع بشعبية كبيرة ولديها 15 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم 7 ملايين على "يوتيوب" فقط، حيث تقدم وصفات مثيرة للجدل.

القصة أن الفتاتين قامتا بمحاولة تقليد وصفة لعمل الفيشار باستخدام الكحول قدمتها المدونة الشهيرة في مقطع فيديو حذفته لاحقاً، إلا أن النيران اشتعلت في الفتاتين فتوفيت إحداهما متأثرة بجروحها والأخرى تحتاج إلى عملية تجميل.

تعويضات غير مجدية
بدوره، قال والد الفتاة المصابة، إنها لم تعد تجرؤ على الخروج من المنزل بسبب آثار الحروق، ولا يمكن لأي مبلغ من المال أن يعيد ابنته كما كانت.

كذلك ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن "نجمة يوتيوب" الصينية رغم إعلانها أنها ستدفع التعويضات، فإنها تصر على أن مقاطع الفيديو التي تقدمها ليست تعليمية وليست للتقليد، وذكرت في تدوينة حملت عنوان "أسود يوم في حياتي"، أن تلك المأساة تسببت في "ألم هائل لها"، بحسب تعبيرها.

وبعدما اعتذرت أعلنت أنها "خذلت جمهورها"، ونفت أن تكون قد صنعت الفشار بالطريقة التي قامت الفتاتان بتطبيقها

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