الجندي: الظن في الإخوان طاعة وتقرب إلى الله

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خالد الجندي

دي إم سي

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باجتناب الكثير من الشك والظن وليس كل الظن؛ لأن بعض الظن إثم، موضحًا أن ذلك يعني أن بعض الظن الآخر طاعة وواجب وقربة.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" ، موجهًا حديثه للمسلمين،: "تقربوا إلى الله بالظن في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلد".

وأوضح، أن بعض الظن واجب في الحالة التي تمر بها البلد، معلقًا: "اعتبر كل معلومة وخبر من قناة معادية كذب حتى يتبين الصدق، ولا تعتبره صدق حتى يتبين الكذاب، الظن واجب في هذه الحالة"، مستكملاً: "اعتبروا كل الأخبار من القنوات المعادية كذب، ولا تقوموا بإعادة نشرها إلا بعد التبين من صدقها".

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