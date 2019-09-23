» رسائل مؤثرة من هنا الزاهد لمتابعيها بعد نقلها للمستشفى

23 سبتمبر 2019 - 08:01 ص

وجهت فنانة شهيرة عدة رسائل إلى متابعيها بعد نقلها إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.



و نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية القصص المصورة على Instagram، صورة شكرت فيها كل من حاول الاطمئنان عليها والتواصل ‏معها قائلة: "شكرًا لكل المكالمات والرسائل التي تلقيتها"، أتبعتها بصورة دعت فيها لنفسها قائلة: "رب إني مسني الضر وأنت ‏أرحم الراحمين".‏



وحتى الآن لم تكشف هنا أو زوجها الفنان أحمد فهمي طبيعة الأزمة الصحية التي تتعرض لها ، وإن كانت مُنعت من الطعام لمدة 3 أيام فضلا عن التلويح باحتمالية إجرائها لجراحة في حال عدم تحسن صحتها.

