» مفاجأة جديدة حول علاقة معز مسعود و شيري عادل

23 سبتمبر 2019 - 07:57 ص

على الرغم من إعلان طلاقهما ، أثار ظهور الفنانة شيري عادل مع الداعية معز مسعود في مهرجان الجونة السينمائي موجة كبرى من الجدل .



ورفضت شيري عادل التعليق في الوقت الحالي على طبيعة علاقتها بمعز مسعود، معلنة أنها ستكشف عن تفاصيل جديدة بعد نهاية مهرجان الجونة المقام حاليا، حسب موقع صحيفة "الوطن".



وكان حفل افتتاح الجونة في دورته الثالثة، المقام مساء الخميس 19 سبتمبر شهد الظهور الأول لمسعود مع شيري عادل، ودخلاسويا بعد أن كانا قد أعلنا انفصالهما منذ فترة، في أول ظهور ‏ضمن أحد الفعاليات الفنية العامة.‏



وكانت مصادر خاصة ‎قد أعلنت أن الانفصال بين الباحث والمنتج معز مسعود والفنانة شيري عادل قد ‏وقع ‏بالفعل، وأن علاقة الصداقة بين الطرفين مستمرة وكذلك التعاون الفني المستمر والطبيعي بين منتج وفنانة "بحسب في الفن".‎



‎وأكدت المصادر أن الفيديو الذي نشرته شيري عادل منذ فترة لها بصحبة معز مسعود كان بعد الانفصال لتؤكد على عمق ‏العلاقة ‏الإنسانية بينهما و استمرارها

بعد الطلاق‎

