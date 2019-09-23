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الكشف عن حقيقة امتلاك الجيش لصيدليات 19011

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صيدليات

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19011، عن أن اللغط حول شخصيته، وتشابه الأسماء بينه وبين نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر منذ عدة أشهر بعد انتشار الصيدليات، معقبا: "الناس على السوشيال ميديا بيتكلموا كلام بدون وعي".
وأوضح "السيسي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن من يعرفه جيدا لا يتحدث فيما يتردد بأن الجيش هو من يمتلك مجموعة صيدليات 19011، منوها بأنه كان حزينا لعدم نسب النجاح الذي حققته الصيدليات لمجموعة الصيادلة الذين أسسوا الصيدلية وهو أحدهم.
وأكد أنهم ليس لهم علاقة بالجيش، لافتا إلى أن من يريد أن يتأكد من المعلومة يمكنه التوجه للأحوال المدنية، أو هيئة الاستثمار، معقبا: "الموضوع سهل جدا".


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