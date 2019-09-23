رسالة نارية من "أديب" لـ توكل كرمان.. هذا ما قاله

23 سبتمبر 2019 - 01:32 ص

سخر الإعلامي عمرو أديب، من مهاجمة اليمنية توكل كرمان لمصر، وتحريضها الشعب المصري ضد قياداته، قائلا: "براز عليكي.. مش عايز أقول كلمة تانية على الهواء".



وأضاف "أديب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، مخاطبا توكل كرمان، "روحي شوفي بلدكم فيها إيه، أو القفا اللي خدتوه في تونس"، كاشفا أن وليد فارس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل به، وليسأل عن ما يحدث في مصر.



ولفت إلى أن فارس أخبره أن الوضع في مصر يتحسن، وسعر الدولار ينخفض، ومعدلات التضخم والبطالة تقل، محملا م يحدث في مصر للإخوان، مضيفا: "أنا قولتله مفيش غيرهم الإخوان"، منوهًا بأن المقاول الهارب محمد علي نشر فيديو يقترح فيه أن حقول الغاز التي اكتشفتها مصر سيتم إدارتها مع دول أجنبية حال تغيير النظام.

