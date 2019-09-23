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الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن أول أيام فصل الخريف بدأ مناخيًا بالأمس 21 من سبتمبر، لكن واقعيًا الخريف بدأ من 10 أيام، وهذا واضح من انخفاض درجة الحرارة، وسقوط بعض الأمطار على السواحل شمالية.
وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن فصل الخريف ينتابه حالة من عدم الاستقرار التي تتمثل في سقوط الامطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.
ولفت إلى أن هيئة الأرصاد الجوية، تتابع حالة الطقس أول بأول، وستحذر جميع الهيئات والمؤسسة في حال توقع سقوط الأمطار.
وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن هناك حالة من الاستقرار في حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة طبيعية في هذا الوقت من العام، وفرص تكوين الشبورة المائية كبيرة بالقرب من المسطحات المائية والزراعات، ونشاط الرياح سيتمركز في الشمال الغربي، وشمال جنوب الصعيد، مما ينعكس على اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والمتوسط وخليج السويس.
وأضاف أن ارتداء الملابس الشتوية أمر مستبعد الآن، خاصة أن الطقس يسمح بارتداء الملابس الشتوية، مؤكدًا أن الهيئة ستعلن عن الوقت المناسب، لارتداء الملابس الشتوية قبل فصل الشتاء بأسبوع.



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