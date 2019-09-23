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"حماس": هنية طالب أعضاء الحركة بعدم التدخل في شئون مصر

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هنية
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المصريون ـ متابعات

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قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، أنهم حريصون على علاقة قوية مع مصر، خاصة وأن الفترة الأخيرة تطورت العلاقات بين حماس ومصر، حتى أنها وصلت إلى المستوى الاستراتيجي، مؤكدا أنهم يكنون لمصر قيادة واحترام كبير ويأملون لها الاستقرار.
من جانبه، وجه الإعلامي عمرو أديب،  حديثه للمستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس قائلا: "لكن مركز فلسطين نشر أخبار عن مصر، ورقمه وعنوانه معايا، وكذلك الرسالة نشرت عن مصر".
ورد النونو: "نحن موقفنا واضح، مصر دولة قوية، ولن يكون لمصر من قطاع غزة إلا الخير، ودعاؤنا بالأمن والاستقرار لمصر".
وعرض عمرو اديب مقطع فيديو يتضمن  صوت لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، جاء فيه: "أحبتنا جميعًا.. أرجو وأشدد على ضرورة عدم التطرق مطلقًا لا من قريب أو من بعيد، لا تصريحًا أو تلميحًا، لا إعلام رسمى أو غيره لأى شيء يتعلق بجمهورية مصر العربية، وعلى الجميع التقيد والالتزام".




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