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عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن "محمود السيسي"

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عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن "محمود السيسي"

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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نوه الإعلامي عمرو أديب، نذيع برنامج "الحكاية" أنه سوف يستضيف  محمود عبد الفتاح السيسي.
وفاجئ أديب، خلال برنامجه، "الحكاية " المذاع  على قناة mbc مصر، اليوم  الأحد، المشاهدين، عند تقديم محمود السيسي، قائلا: "معانا محمود عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات 19019، ليعقب الأخير، قائلا: "اسمي محمود حمدي عبد الفتاح السيسي لو سمحت".
وأشار أديب، إلى أن محمود حمدي السيسي، هو العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19019، وأن جماعة الإخوان استغلوا تشابه الأسماء من أجل إثارة الشائعات حول ملكية هذه الصيدليات للجيش للطعن في مؤسسات الدولة.
وشدد أديب، أن الحلقة الان اصبحت ترند وخاصة محمود السيسي بعد دخول العناصر الإخوانية  لتشوه صورة نجل الرئيس السيسي ولكننا ترند بجد وليس مثل الجماعة الارهابية.


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