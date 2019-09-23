بالفيديو.. الأسباب الحقيقية لانخفاض مؤشرات البورصة

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن البورصة المصرية خسرت اليوم 36 مليار جنيه في جلسة واحدة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سندفع فيها ثمن ما حدث الأيام الماضية، لافتا إلى أن أغلب من باعوا أسهمهم اليوم كانوا مصريين لخوفهم من الوضع، وعرب وأجانب هم من اشتروا الأسهم.
وأضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع  على قناة «mbc مصر»، يوم الأحد، أن ما حدث في البورصة المصرية يعد نموذجا لما يحدث عندما يتم استهداف الاقتصاد، مضيفا: المستثمر الصغير هو من يخسر في تلك الأحداث.
وتوقع أن يكون هناك انخفاض آخر في البورصة المصرية غدا، فضلا على أن وضع السياحة سيتأثر بسبب الأحداث التي تمر بها مصر، وتسأل: «لمصلحة من يحدث هذا؟ والناس اللي باعت بعتوا ليه، فين المشكلة، أنا أعرف ناس كانت بتعيط بدل الدموع دم»، مؤكدا أنه ليس مضاربا في البورصة المصرية، ويتحدث من أجل مصلحة مصر.
وأشار أديب إلى أن المصريين في 2011 هم من دفعوا ثمن جهة أرادت أن تحكم، قائلا: «المحلات اللي هتقفل، والاقتصاد والسياحة اللي هيبوظوا ده لمصلحة مين»، متسائلا: «لو حولنا القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية لمدرسة.. بردو الموضوع مش هيخلص، لأن هدفهم هدم البلد».
وشدد أديب على أن المواطن العادي هو الخسران الوحيد في تلك الأحداث، منتقدا من باع أسهمه اليوم في البورصة المصرية: «أنت بوظتها وشربتها.. بعتوا ليه بعد ما أكلت منها الشهد، أديك لبستها، أنا مش خايف بس صعبان عليا نبدأ من الأول تاني».


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