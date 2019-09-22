«يوسف الحسيني» ساخرًا: «هو فين الإخوان متظاهروش ليه؟»

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يوسف الحسيني

انتقد الإعلامي يوسف الحسيني، قناة الجزيرة القطرية، واصفًا إياها بأنها غير مهنية.

وأضاف خلال حوار إعلامي، أن القناة فبركت فيديوهات وصور عرضتها لمظاهرات مزعومة في مصر.

وتابع أن القناة القطرية «اتكشفت» على حقيقتها بعد اعترافها بأن الفيديوهات والصور التي عرضتها على أنها لأوضاع في مصر «مفبركة»، وحاولت الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.

وأضاف: «لماذا لم تجر الجزيرة قليلا من البحث أو تتحرى الدقة وهما جزء من المهنية قبل عرض هذه الفيديوهات والصور.. فهل تعتقد أن الناس أغبياء ولا يستطيعون تمييز الصح من الخطأ»، مضيفًا: «الناس أذكياء جدا وهم من كشفوا زيف هذه القناة قبل وسائل الإعلام».

كما سخر الإعلامي يوسف الحسيني من دعوات قنوات جماعة الإخوان الإرهابية المزعومة للتظاهر في مصر، ومدى كذبها وتدليسها وفبركتها لفيديوهات وصور على أنها للأوضاع في مصر.

وعن التظاهر قال: «هو الميدان كان مقفول؟ ولا دعوة التظاهر كانت سرية؟.. أمال فين الناس؟.. منزلتش ليه».


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