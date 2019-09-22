فيديو مؤثر لـ«صدام حسين»: «أصابك الخونة»

أظهر مقطع فيديو نشرته رغد صدام حسين، والدها الرئيس العراقي الأسبق خلال زيارته لطفلة مصابة في إحدى المستشفيات.

?وأرفقت رغد تعليقًا على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" بتعليق: "سلامته يمة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل حوله.

وظهر صدام وهو يمازح طفلة مصابة ترقد في المستشفى خلال زيارته لها، وبينما كانت تبكي، يسألها عن ملابسها وعن دراستها، ويقوم بمواساتها، قائلاً: أصابك الخونة، هذا للشرف والوطن".



شاهد..

" ; سلامتچ يمه "



رحمك الله يا سيد الرجال ..... #صدام_حسين #صدام pic.twitter.com/iA87qkWfVt &mdash ; رغد صدام حسين (@RghadSaddam) 21 سبتمبر 2019





