"إنجي علي" تتعرض لأزمة صحية أثناء تغطيتها مهرجان الجونة

تعرضت الإعلامية إنجي علي، لأزمة صحية، دخلت على أثرها أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك على هامش تغطيتها لفاعليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت "إنجي" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي داخل المستشفى، معلقة عليها: "الحمد لله أنا بخير، وشكرًا لكل اللي اطمن عليا".

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بمنتجع الجونة السياحي، الخميس الماضي ويستمر فعاليه لـ24 سبتمبر الجاري.