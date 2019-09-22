  • الأحد 22 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:09 م
بحث متقدم
أرشيفية

فيديو مؤثر لـ«صدام حسين»: «أصابك الخونة»

أرشيفية

قيادي بارز بالإخوان يصف ثورة 25 يناير بـ«النكسة»

الدولار

سعر الدولار ينخفض أمام الجنيه

السيسي

أول تصريحات لـ«السيسي» من أمريكا

أرشيفية

الداخلية: تجفيف غسيل أموال لعصابة مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه

حسام البدري

أول قرار لـ«البدري» في مستهل مشواره مع «المنتخب»

أرشيفية

ضوابط حكومية جديدة لـ«أوبر وكريم» تثير الجدل

مطار دبي

إلغاء رحلات جوية في الإمارات بسبب الطيران المسير

أرشيف

تفاصيل إحالة موظفين بالرئاسة للجنايات بتهمة الفساد

أرشيفية

"القوى العاملة" تسقط نصف مليون ريال عن مصري بالسعودية

سعر الدولار ينخفض أمام الجنيه

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات

أخبار متعلقة
#

ننشر أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

#

الدولار ينخفض 15 قرشًا أمام الجنيه

#

الجنيه يواصل استرداد عافيته أمام الدولار

#

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الجنيه

سعر الدولار

الدولار اليوم

سجل سعر الدولار تراجعًا بقيمة قرشين في بنك البركة إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

كما هبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع، كذلك تراجع بنفس القيمة في بنك قناة السويس حيث سجل  16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

في حين استقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي الإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تشهد استقرارًا وعيار 21 يسجل 687 جنيهًا
» شقيق "وائل غنيم" يواجه 4 اتهامات
» إطلالة جريئة لمذيعة «العربية».. ومتابعون: «جوهرة»
» بث مباشر.. مباراة اشبيلية وريال مدريد في الليجا الإسبانية
» تفاصيل اعترافات المتهم باغتصاب ابنته مع أشقائه في كرداسة
» كارثة جوية في طريقها للسعودية
» «محمد رمضان» يرد على أحد متابعيه بلفظ جارح
» إصابة 132 شخصًا فى زلزال بألبانيا
» مياه الشرب تهدد حياة 100 ألف شخص بأمريكا
» "ليفربول" يؤكد الصدارة بتغلبه على تشيلسي بهدفين لهدف
» قصف الحشد الشعبي من طائرة مجهولة بالعراق

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية