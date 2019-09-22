الداخلية: تجفيف غسيل أموال لعصابة مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه

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الداخلية

غسيل اموال

عصابة مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 3 متهمين قاموا بغسيل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وقال بيان للوزارة: إن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكّن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابي ضم 3 متهمين) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربُّحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جرّاء ذلك، واللجوء لغسيل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه).

كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيلاً عصابياً يقوم بجلب وتهريب مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى.

وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم 3 أشخاص (مالك ومدير شركة استيراد وتصدير، شريك متضامن بذات الشركة، مدرس، ومقيمون جميعاً بمحافظة بورسعيد).

تم تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، وبتفتيشهم جمركياً عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس وزنت (260 جراماً) وكمية من المشغولات الفضية وزنت (3?600 كيلوجرام).

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 100 كيلو لمخدر البانجو بالإسماعيلية بحوزة سائق اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، ويتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي.


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