"أحمد حلمي" يسخر من نفسه بعد هدف ليفربول الأول

تواجد الفنان أحمد حلمي في لندن، لحضوره مباراة فريقي تشيلسي وليفربول، التي أقيمت ضمن مباريات الأسبوع السادس من ‏بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.‎

نشر حلمي عبر حسابه الخاص على Twitter ، صورة من ملعب استامفورد بريدج بمدينة لندن، وهو ملعب نادي تشيلسي الذي أقيمت عليه ‏المباراة، أثناء تسجيل هدف ليفربول الأول الذي سجله أليكساندر ترينت أرنولد.

حيث علق حلمي على الصورة قائلًا: "بعد الجون ما جه ‏طلعت الموبايل علشان أصور الإعادة، مفيش عبط أكتر من كده".





