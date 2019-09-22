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"أحمد حلمي" يسخر من نفسه بعد هدف ليفربول الأول

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تشيلسي

ليفربول

أحمد حلمي

تواجد الفنان أحمد حلمي في لندن، لحضوره مباراة فريقي تشيلسي وليفربول، التي أقيمت ضمن مباريات الأسبوع السادس من ‏بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.‎

نشر حلمي عبر حسابه الخاص على Twitter ، صورة من ملعب استامفورد بريدج بمدينة لندن، وهو ملعب نادي تشيلسي الذي أقيمت عليه ‏المباراة، أثناء تسجيل هدف ليفربول الأول الذي سجله أليكساندر ترينت أرنولد.

حيث علق حلمي على الصورة قائلًا: "بعد الجون ما جه ‏طلعت الموبايل علشان أصور الإعادة، مفيش عبط أكتر من كده".


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