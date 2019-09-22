» تفاصيل اعترافات المتهم باغتصاب ابنته مع أشقائه في كرداسة

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اغتصاب

اعترافات

كرداسة

اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة، الأب وأشقائه المتهمين بفض "غشارة بكارة" ابنة الأول وتدعى "سارة" 15 سنة، ومعاشرتها معاشرة الأزواج لمدة 9 أشهر، بمنطقة كرداسة، إلى مقر محكمة شمال الجيزة، بشارع السودان، لعرض المتهمين على قاضي المعارضات بالمحكمة، لنظر قرار تجديد حبسهم على ذمة القضية.

وفي تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، جرى إيداع المتهمين الثلاثة، داخل قفص الاتهام، ومواجهتهم بما جاء في محضر الشرطة من اتهامات على لسان الفتاة، والتي اتهمت والدها واثنين من أعمامها بفض غشاء بكارتها واغتصابها لمدة 9 أشهر، واعترفوا بما جاء على لسان الفتاة، وأصدر القاضي قرارا بحبسهم لمدة 15 يومًا.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد القاضى المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، في انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سوف يفصل في الواقعة، وأيضًا تحريات المباحث بشأن ما جاء على لسان الفتاة في محضر الشرطة، وتحقيقات النيابة.

وكانت النيابة، أجرت بين الفتاة والمتهمين وأقرت "سارة" باغتصاب والدها واثنين من أعمامها لها، وشرحت ملابسات الواقعة بالكامل، وقالت إن والدها كان يجبرها على خلع ملابسها، وتحرش بها، ولامس أجزاء من جسدها، وأضافت أنه اعتاد ارتكاب هذه الأمور، وأن اثنين من أعمامها قاما بفض غشاء بكارتها واغتصابها بالقوة، وتعديا عليها جنسيًا على مدار الـ9 أشهر، حتى مساء أمس، حيث تمكنت من الذهاب إلى مركز الشرطة والإبلاغ عنهم.

وأقر المتهمون، وهم: "عاطف" 52 عامل، والد الفتاة، و"عبد الله" 40 سنة سائق عمها، و"سمير" 25 سنة، عمها الثاني، خياط"، بما جاء على لسان على الضحية، وأصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهمين، على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطب الشرعي، ومازالت التحقيقات مستمرة.


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