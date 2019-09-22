  • الأحد 22 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
أرشيفية

الداخلية: تجفيف غسيل أموال لعصابة مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه

السيسي

أول تصريحات لـ«السيسي» من أمريكا

حسام البدري

أول قرار لـ«البدري» في مستهل مشواره مع «المنتخب»

أرشيفية

ضوابط حكومية جديدة لـ«أوبر وكريم» تثير الجدل

نجل الشندي

الإفراج عن نجل «مجدي شندي» رئيس تحرير «المشهد»

مطار دبي

إلغاء رحلات جوية في الإمارات بسبب الطيران المسير

أرشيفية

"القوى العاملة" تسقط نصف مليون ريال عن مصري بالسعودية

أرشيف

تفاصيل إحالة موظفين بالرئاسة للجنايات بتهمة الفساد

البورصة

البورصة المصرية تخسر 36 مليار جنيه

أرشيف

تحذير رسمي للمراسلين الأجانب بعد أحداث الجمعة

كارثة جوية في طريقها للسعودية

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

وكالات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

كارثة.. «السيلفي» يتسب في هذا المرض الخفي

#

قطر تنضم للسعودية والإمارات في هذا الأمر

#

بعثة «الفراعنة» فى طريقها لاستاد القاهرة

#

قصف في بغداد يستهدف مستشارين أمريكيين

السعودية

أخبار السعودية

حالة مدارية

الطقس بالسعودية

كشف تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، عن قرب تشكل حالة مدارية شرق بحر العرب، بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المحتمل أن تتجه نحو الشمال الغربي للبلاد.

ونقلت صحيفة "تواصل" الإلكترونية، توضيحات للهيئة العامة للأرصاد في بيان لها، أنه من خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، اتضح لدى مختصي الأرصاد في الهيئة، تكوّن حالة مدارية شرق بحر العرب.

وأشار بيان الهيئة، إلى أنه يتم مراقبة تحديثات الحالة بشكل مستمر.

وبحسب بيان الهيئة، تقول التوقعات أن هذه الحالة سوف تتجه نحو الشمال الغربي للبلاد دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة حتى الآن.

ووفقا للصحيفة، فقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس أن تتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل و ساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلالة جريئة لمذيعة «العربية».. ومتابعون: «جوهرة»
» بث مباشر.. مباراة اشبيلية وريال مدريد في الليجا الإسبانية
» تفاصيل اعترافات المتهم باغتصاب ابنته مع أشقائه في كرداسة
» كارثة جوية في طريقها للسعودية
» «محمد رمضان» يرد على أحد متابعيه بلفظ جارح
» إصابة 132 شخصًا فى زلزال بألبانيا
» مياه الشرب تهدد حياة 100 ألف شخص بأمريكا
» "ليفربول" يؤكد الصدارة بتغلبه على تشيلسي بهدفين لهدف
» قصف الحشد الشعبي من طائرة مجهولة بالعراق
» ضوابط حكومية جديدة لـ«أوبر وكريم» تثير الجدل
» تحذير رسمي للمراسلين الأجانب بعد أحداث الجمعة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية