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ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين على تشيلسي

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تشيلسي

ليفربول

صلاح

أنهي نادي ليفربول الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون رد على مضيفه تشيلسي بالدقيقة  في المبارة المقامة حاليًا على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وسجل آرنولد الهدف الأول في الدقيقة 15 من زمن المباراة من صناعة النجم المصري محمد صلاح لتصبح النتيجة، فيما وسع فيرمينيو الفارق ليتصبح النتيجة تقدم الريدز بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد ليفربول كالتالي، كيبا، أزبيليكويتا، كريستينسن، توموري، إيمرسون، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، مونت، أبراهام.

في حين جاء تشكيل ليفربول ضد تشيلسي كالتالي، أدريان، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، ماني، صلاح، فيرمينو.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 انتصارات متتالية، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، والذى حقق فوزًا تاريخيًا على واتفورد بنتيجة 8 – 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب "الاتحاد".


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