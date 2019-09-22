البرلمان: الشعب عرف طريق الاستقرار ولن يرجع للفوضى

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أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الدولة المصرية عرفت طريق الاستقرار والبناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد عدة سنوات كانت تعيشها في ظل اضرابات وانقسامات وفوضى وبلطجة  في الشارع ، مؤكدًا أن الشعب عرف طريق الاستقرار والبناء ولن يرجع أبدًا للفوضى والهدم.

وأوضح وهدان في بيان له اليوم، أن هناك قوى خارجية لا تريد الاستقرار لمصر، وتستخدم الجماعة التي تعيش قيادتها فيها كلاجئين لا يملكون إلا تنفيذ الأوامر وإشعال الفتنة في مصر، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقظ لما يحاك ضده وما يدور حوليه ولن يستغل أبدًا من قبل تلك الجماعة.

وأضاف "وكيل النواب"، أنه في الوقت الذي يناقش المصريون فيه وجود بعض المشاكل الاقتصادية نرى شعوبًا بأكملها لا ترى أي أمن أو استقرار، وتعيش الأسرة الواحدة في شتات بين عدة دول، مضيفًا "هناك العديد من الجماعات كانت تحاول إحداث الفوضى وتقوم بالتحريض على القوات المسلحة لكسر العمود الفقري لمصر".

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