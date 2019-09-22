"القوى العاملة" تسقط نصف مليون ريال عن مصري بالسعودية

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تسوية حكم قضائي من المحكمة العامة بالرياض، نصّ بإلزام مواطن مصري بسداد مبلغ 409 آلاف ريال سعودي، لصالح الشركة التي كان يعمل بها مندوبًا للمبيعات، فضلاً عن تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحي، ورفع الحظر عن سفره حتى يتمكن من استكمال علاجه في مصر.

وقال «سعفان» إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في حل مشكلة شاب مصري كان قد تقدم بالتماس يطلب فيه تقديم الدعم والمساعدة للتدخل لحل مشكلته مع شركته، وذلك عقب صدور حكم ضده يلزمه بسداد مبلغ 409 ألاف ريال.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بحل مشكلة المواطن، حتي يمكن له تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحي حتى يتمكن من استكمال علاجه الذي يتكلف مبلغ باهظ شهريا، خاصة وأنه بدون عمل منذ فترة كبيرة، فضلا عن مساعدته في العودة إلى مصر لاستكمال علاجه ورؤية أسرته التي لم يراها منذ أربع سنوات كاملة.

وأضاف، أن الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي، يرافقه المستشار أحمد يوسف، نائب القنصل، تحركا على الفور ومعهم كافة المستندات التي قدمها المواطن من أحكام قضائية، وتقارير طبية عن حالته الصحية، وتواصلا مع إدارة الشركة لبحث كيفية حل تلك المشكلة الشائكة ودارستها من جميع جوانبها خاصة الإنسانية، ووافقت الشركة على تجديد إقامة المواطن والتأمين الصحي، فضلا عن رفع الحظر عليه، وتحمل تذكرة السفر للقاهرة في الموعد الذي حدده، ومغادرته المملكة نظرًا لحالته الإنسانية.

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