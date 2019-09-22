  • الأحد 22 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
أرشيفية

هل صلاة الرجل بزوجته تحسب جماعة ؟.. البحوث الإسلامية ترد

السعودية

السعودية.. قرار جديد بشأن رسوم العمالة الوافدة

صورة

مروع.. يذبح والده بمكة المكرمة

وفد نقابة الصيادلة يزور معهد أورام طنطا

السيطرة على حريق بمعهد أورام طنطا

ترامب وبايدن

معركة تكسير عظام بين «ترامب» و«بايدن»

حسام البدرى

بالأسماء.. الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر

عادل الجبير

«الجبير»: هذه خياراتنا للرد على هجوم أرامكو

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندى: الرئيس يكره الشائعات مثل النبي

صورة

ندوة "قواعد العشق" تشعل الكويت

القبض على 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية

33 بندقية و44 مسدسا.. ضبط "خط الصعيد"

"ميتشو" يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

الرياضة

ميتشو
ميتشو

محمد عبد الحارس

اتحاد

دوري

الزمالك

ميتشو

سكندري

أعلن الصربي ميتشو قائمة الفريق استعدادًا لخوض لقاء الاتحاد السكندرى المقرر إقامته مساء غدٍ على إستاد بتروسبروت، بالتجمع الخامس.  

فى حراسة المرمى محمد عواد - أبو جبل

في خط الدفاع محمود الونش - محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حمدى النقاز - عبد الله جمعة - حازم أمام.  

فى الوسط فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - شيكابالا - أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - أمام عاشور - أوناجم.

في خط الهجوم خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان
شارك معنا

اخترنا لك

» "ميتشو" يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري
» أخيرًا.. السماح للنساء بحضور المباريات بإيران
» شاهد.. دانا حمدان تبرز أنوثتها في مهرجان الجونة
» إلغاء 400 رحلة جوية.. لهذا السبب
» لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!
» رد فعل غير متوقع لمسنة عند رؤيتها الوليد بن طلال
» شاهد.. السيارة الأكثر سوادًا في العالم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» غريب.. البكاء يقلل وزن الجسم
» المقاصة ضيفاً ثقيلاً على «أبناء الجنوب»
» المصرى يستدرج الحرس على استاد الجيش بالسويس

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية