» شاهد.. دانا حمدان تبرز أنوثتها في مهرجان الجونة

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دانا حمدان
دانا حمدان

متابعات - أمينة عبد العال

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انستجرام

مهرجان الجونة

دانا حمدان

شاركت الفنانة دانا حمدان متابعيها على موقع التوصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لها من مهرجان الجونة.

وعلقت دانا حمدان على الفيديو قائلة: "من فيلم "عندما ولدنا" رئيس الوزراء".

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال النجمة دانا حمدان مسلسل الطوفان، تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة. 

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