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33 بندقية و44 مسدسا.. ضبط "خط الصعيد"

قضايا وحوادث

القبض على 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية
القبض على 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية

متابعات- الدويني فولي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر - سبق اتهامه فى 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية ، سلاح أبيض ، ذخيرة زائدة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص"، بالإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة متخذًا من مسكنه الكائن بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه وبحوزته 33 بندقية ضغط هواء، و44 مسدس صوت، و100 طلقة نارية "جرينوف"، و100 طلقة، و850 طلقة خرطوش مختلفة الأعيرة، و21 خزينة طبنجة، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، و12150 طلقة صوت، و42900 طلقة ضغط هواء، و2750 طلقة فشنك، و156 جراب طبنجة، و50 جراب بندقية خرطوش وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.

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