33 بندقية و44 مسدسا.. ضبط "خط الصعيد"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر - سبق اتهامه فى 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية ، سلاح أبيض ، ذخيرة زائدة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص"، بالإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة متخذًا من مسكنه الكائن بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر - سبق اتهامه فى 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية ، سلاح أبيض ، ذخيرة زائدة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص"، بالإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة متخذًا من مسكنه الكائن بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.