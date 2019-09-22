طائرة مسيرة تقصف مقرًا لـ "الحشد الشعبي"

22 سبتمبر 2019 - 12:28 م

نفذت طائرة مسيرة مجهولة، اليوم الأحد، ضربة جوية ضد إحدى مقرات "الحشد الشعبي" في محافظة الأنبار غرب العراق.

وقالت مصادر المحلية العراقية: "تعرض أحد مقرات الحشد الشعبي قرب مطار المرصّنات العسكري غربي محافظة الأنبار، لضربة جوية، من قبل طائرة مسيرة مجهولة". مضيفة أن "الضربة استهدفت، أيضًا مخزن العتاد والسلاح التابع للحشد الشعبي، قرب مطار المرصّنات العسكري، بقضاء الرطبة".

وأضافت المصادر، أنه " حتى الآن لم يعرف عدد الخسائر البشرية أوحتى المادية، التي خلفتها الضربة الجوية، بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها فصائل الحشد الشعبي في مكان الحادث، والمناطق المجاورة لها".

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 5 قواعد يستخدمها "الحشد الشعبي" لتفجيرات غامضة، كان آخرها شن طائرتين مسيرتين قبل أسبوعين هجومًا على أحد ألوية "الحشد الشعبي"، قرب الحدود العراقية السورية.

وأدى قصف الطائرتين المسيرتين إلى مقتل أحد عناصر ”الحشد الشعبي“ وإصابة آخر، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

كما تعرضت فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، فجر الاثنين الماضي، لقصف من طائرات مجهولة في مدينة "البو كمال" السورية الحدودية مع العراق، مخلفًا عددًا من القتلى والجرحى.