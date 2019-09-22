  • الأحد 22 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:34 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

كاتب كويتي: السيسي سد مصر المنيع أمام وصول "الإخوان" للحكم

أرشيفية

هل صلاة الرجل بزوجته تحسب جماعة ؟.. البحوث الإسلامية ترد

السعودية

السعودية.. قرار جديد بشأن رسوم العمالة الوافدة

صورة

مروع.. يذبح والده بمكة المكرمة

وفد نقابة الصيادلة يزور معهد أورام طنطا

السيطرة على حريق بمعهد أورام طنطا

ترامب وبايدن

معركة تكسير عظام بين «ترامب» و«بايدن»

حسام البدرى

بالأسماء.. الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر

عادل الجبير

«الجبير»: هذه خياراتنا للرد على هجوم أرامكو

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندى: الرئيس يكره الشائعات مثل النبي

صورة

ندوة "قواعد العشق" تشعل الكويت

بالعراق..

طائرة مسيرة تقصف مقرًا لـ "الحشد الشعبي"

الحياة السياسية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

علي محمود

أخبار متعلقة
#

طائرة مسيرة مجهولة تحوم حول قصر أمير الكويت

#

استهداف جديد لـ"أرامكو" بطائرة مسيرة

#

حماس تسيطر على طائرة إسرائيلية مسيرة

#

"التحالف": اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

العراق

الحشد الشعبي

طائرة مسيرة

نفذت طائرة مسيرة مجهولة، اليوم الأحد، ضربة جوية ضد إحدى مقرات "الحشد الشعبي" في محافظة الأنبار غرب العراق.

وقالت مصادر المحلية العراقية: "تعرض أحد مقرات الحشد الشعبي قرب مطار المرصّنات العسكري غربي محافظة الأنبار، لضربة جوية، من قبل طائرة مسيرة مجهولة". مضيفة أن "الضربة استهدفت، أيضًا مخزن العتاد والسلاح التابع للحشد الشعبي، قرب مطار المرصّنات العسكري، بقضاء الرطبة".

وأضافت المصادر، أنه " حتى الآن لم يعرف عدد الخسائر البشرية أوحتى  المادية، التي خلفتها الضربة الجوية، بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها فصائل الحشد الشعبي في مكان الحادث، والمناطق المجاورة لها".

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 5 قواعد يستخدمها "الحشد الشعبي" لتفجيرات غامضة، كان آخرها شن طائرتين مسيرتين قبل أسبوعين هجومًا على أحد ألوية "الحشد الشعبي"، قرب الحدود العراقية السورية.

وأدى قصف الطائرتين المسيرتين إلى مقتل أحد عناصر ”الحشد الشعبي“ وإصابة آخر، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

كما تعرضت فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، فجر الاثنين الماضي، لقصف من طائرات مجهولة في مدينة "البو كمال" السورية الحدودية مع العراق، مخلفًا عددًا من القتلى والجرحى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان
شارك معنا

اخترنا لك

» "ميتشو" يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري
» أخيرًا.. السماح للنساء بحضور المباريات بإيران
» شاهد.. دانا حمدان تبرز أنوثتها في مهرجان الجونة
» إلغاء 400 رحلة جوية.. لهذا السبب
» لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!
» رد فعل غير متوقع لمسنة عند رؤيتها الوليد بن طلال
» شاهد.. السيارة الأكثر سوادًا في العالم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» غريب.. البكاء يقلل وزن الجسم
» المقاصة ضيفاً ثقيلاً على «أبناء الجنوب»
» المصرى يستدرج الحرس على استاد الجيش بالسويس

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية