  • الأحد 22 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة تقصف مقرًا لـ "الحشد الشعبي"

حسام البدري

صلاح في المقدمة.."البدرى" يستدعى 5 محترفين لمعسكر الفراعنة

صورة

ندوة "قواعد العشق" تشعل الكويت

ضياء رشوان

«الاستعلامات» توجه بيانًا لوسائل الإعلام الدولية

اغتصاب - صورة أرشيفية

تهز إسرائيل.. 3 شباب يغتصبون طالبة داخل المدرسة

قنبلة

كارثة إنسانية بعد العثور على قنبلة تزن 55 طنًا.. في هذه الدولة

حزب البشير

كشف محاولة البشير بيع قصور رئاسية قبيل خلعه

الراكب

يتعاطى الكوكايين على متن طائرة

اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

مستشار أمني للمصريين: "متخرموش السفينة والنبي"

الحسيني

الحسيني: ستات الإخوان أذكى نساء العالم

كارثة إنسانية بعد العثور على قنبلة تزن 55 طنًا.. في هذه الدولة

عرب وعالم

قنبلة
قنبلة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

حصيلة أسبوع.. انتحار 4 رجال شرطة في هذه الدولة

#

إخلاء طائرة بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة

#

جلسات علاج طبيعي لـ «الشيخ» بالأهلي

#

معلومة كارثية عن امتحانات الثانوية العامة

قنبلة

بولندا

اجلاء السكان

55 طن

بعد العثور على قنبلة بريطانية ضخمة، تبحث السلطات في شمال غرب بولندا إجلاء نحو 42 ألف شخص.

وتعود القنبلة إلى زمن الحرب العالمية الثانية مدفونة في ممر مائي يؤدي إلى ميناء سيتزين.

وقد عثر على القنبلة التي يبلغ وزنها 5.5 طن وطولها 6 أمتار، في قناة تمر من بلدة سونيوغسي إلى سيتزين، حيث تعتبر أكبر قنبلة في زمن الحرب توجد في مياه بولندا.

وقالت أنييسكا موتشلا لاغوز، المتحدثة الإقليمية، إن الخبراء يناقشون طرق إزالة القنبلة والحاجة المحتملة لإجلاء جميع سكان سوينوغسي.

وقد استخدمت القنابل الطويلة من قبل القوات البريطانية في حزيران 1944 لتدمير الهياكل الصلبة بشكل خاص، حيث كانت المنطقة آنذاك تحت السيطرة الألمانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري تفاجئ متابعيها
» رد فعل غير متوقع لمسنة عند رؤيتها الوليد بن طلال
» شاهد.. السيارة الأكثر سوادًا في العالم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» غريب.. البكاء يقلل وزن الجسم
» المقاصة ضيفاً ثقيلاً على «أبناء الجنوب»
» المصرى يستدرج الحرس على استاد الجيش بالسويس
» معجزة إلهية.. طفلة بأربع أرجل و3 أياد
» "نسليكان" بعد افتراس أعضائها تفجع تركيا
» أول تعليق من هنا الزاهد بعد الكشف عن مرضها
» فنانة شهيرة تطالب بشنق صاحب أشهر فيديو على "فيس بوك": الله يحرقك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية