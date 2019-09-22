كشف محاولة البشير بيع قصور رئاسية قبيل خلعه

22 سبتمبر 2019 - 11:23 ص

قالت وسائل إعلام محلية إن لجنة سودانية مختصة بحصر مخالفات الشركات الحكومية، كشفت مبالغ ضخمة عن عمليات الفساد والتجاوزات التي قام بها البشير، مبينة أنها تجاوزت 80 مليار دولار.





ووفقًا لصحيفة "الانتباهة" السودانية، فإن الأصول الثابتة والمتحركة التابعة للبشير المخالفة بلغت قيمتها 80 مليار دولار.





وقال رئيس اللجنة محمد الغالي، إنه تم تشكيل مفوضية لحجز الأصول المالية المخالفة والقبض على المتورطين في التجاوزات المالية.





وبين أن اللجنة حصلت على مستندات خطيرة حول تجاوز الشركات الحكومية في عهد البشير، وستقدمها لمفوضية مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية.





وأوضح أن حجم التجاوزات للشركات والمؤسسات الحكومية بلغ 80 مليار دولار منها تجاوزات بيع القصور والفلل الرئاسية بــ50 مليون دولار رغم أن قيمتها تتعدى الـ500 مليون دولار وذلك بعد تزايد اضطراب الأوضاع بالسودان، كما تم بيع فنادق بـ45 مليون دولار وتتجاوز قيمتها الحقيقية 139 مليون دولار.





على جانب آخر، عرضت المحكمة السودانية أمس خلال جلسة محاكمة البشير مبالغ مالية ضخمة، كدليل على إدانته في تهم الفساد وحيازة أموال بالنقد الأجنبي.



