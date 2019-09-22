رسالة خاصة من "بن زايد" للملك سلمان

22 سبتمبر 2019 - 10:34 ص

‏أعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي ‎باليوم الوطني السعودي89.









وقال ولي عهد أبوظبي في تهنئته: "يومكم هو يومنا وفرحكم فرحنا، وإنجازاتكم فخر لنا يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك ..حفظ الله المملكة وأدام عزها ومنعتها"