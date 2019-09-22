رسائل نارية من إليسا ونانسي عجرم لمعذب طفلته

22 سبتمبر 2019 - 10:33 ص

بالرغم من القبض عليه، لتعذيبه طفلته في محاولة منه لإجبارها علي المشي بالقوة، إلا أن حالة الغضب ضده ما زالت مستمرة على مواقع التواصل، ولم تقتصر على المواطنين بل زادت لتصل إلى الفنانين في مصر والوطن العربي.

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر صفحتها على "تويتر"، مؤكدة أنها لم تستطع أن تشاهده حتى النهاية من البكاء.

وطالبت بمحاسبة الشخص الذي قام بهذا الأمر وكذلك من قام بتصويره، على أن يتم تعذيبه وحبسه حتى الموت، ودعت الله أن يحمي هذه الطفلة.

فيما علقت المغنية نانسي عجرم على مقطع الفيديو، قائلة إن قلبها رح يوقف على هذه الطفلة، مشيرة إلى كونها لا تعرف ماذا تقول، خاصة وأن الأب بلا رحمة وبلا قلب وبلا إحساس وعديم المشاعر والإنسانية، مطالبة الجهات المختصة أن تتحرك في أسرع وقت.

كما رأت الفنانة اللبنانية إليسا أنه أقل شيء أن يتم توقيف هذا الشخص، معتبرة أن الحيوان لديه حنان أكثر على أبنائه وتساءلت عن المنطق الذي يتعامل به البعض مع أبنائهم بهذه الطريقة، كما اعتبرت أن المجرم الأكبر هو من قام بالتصوير ولم يحاول أن يمنع الأب مما يقوم به.

فيما أعربت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، عن صدمتها من المشهد، خاصة وأن قلبها لم يتحمل أن يقوم أب بضرب طفلة في عمر السنة لأنها لا تمشي، معتبرة أن ذلك الشخص في حاجة إلى علاج نفسي وعقلي وروحي.

وكشفت سيرين عن كونها لم تستطع أن تنشر الفيديو حتى لا يكون أرشيفا لديها، وطالبت السلطات الموجود بها الطفل أن تتدخل وتنقذه سريعا.

أما زينة، فقد اعتذرت عبر حسابها على "إنستغرام" عن بشاعة الفيديو، وطالبت الجهة المسئولة بإلقاء القبض على هذا الشخص، لأن المجرم لا يمكن أن يتواجد خارج القفص، ومن يقوم بتعذيب الأطفال يتسبب في وجود أجيال مريضة لا تعرف الرحمة بسبب تعذيبهم في صغرهم.

وكانت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، تمكنت صباح اليوم الأحد من إيقاف الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على نحو واسع وهو يعذب طفلة رضيعة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعذب طفلته التي تبلغ (3) أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، إلى أن "وزارة الداخلية تؤكد الحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

من جانبه، اعتذر والد الطفلة وكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا مشاعر غضب واسعة في السعودية. وظهر الشاب، في مقطع فيديو رفقة ابنته ذاتها، وقال إن الحادثة قديمة، وكان يومها يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر حينها بحالة نفسية، على حد تعبيره. وأضاف، أن ابنته تمشي الآن، وهي بصحة جيدة، وهو يهتم حاليا بأربعة أطفال لأن والدتهم تركتهم عنده على حد قوله.





اقسم بالله الحيوان أرحم منه لهذا لا تنعتوه بالحيوان...هذا وحش حقير الله ياخذه#لا_لتعذيب_الأطفال@DianaHaddad @nadinenjeim

لازم حملة ضد هذا الحقير التافه https://t.co/QFcz9OFGi1 — ????LEILA????CHETOUANE?zamen ???? (@LEILACHETOUANE) 21 سبتمبر 2019

قلبي ما تحمّل وعقلي ما استوعب أب يضرب طفله بعمر السنة لأن ما عم يوقف ويمشي... أكيد الأب بحاجة لمعالجة نفسية وعقلية وروحية...

الله يسامحك ويحمي إبنك من عنفك.... ما قدرت انشر الفيديو لأن برفض يبقى أرشيف عندي... بطلب من السلطات بالدولة الموجود فيا الطفل التدخل فورًا لإنقاذو... pic.twitter.com/v1AvLiY0Fz — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) 21 سبتمبر 2019

قلبي رح يوقف على هالطفلة!!!!

ما عم بعرف عبّر ولا عم بعرف شو احكي!!!! أب بلا قلب بلا رحمة بلا احساس عديم المشاعر والإنسانية...

بأسرع وقت لازم الجهات المختصة تتحرك، هيك وحشية ما بتستحقها هالطفلة البريئة! pic.twitter.com/6MBNdTEdr0 — Nancy Ajram (@NancyAjram) 21 سبتمبر 2019