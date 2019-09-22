موسى يرد على مهدده بالقتل: هتدفع تمن تهديدك

22 سبتمبر 2019 - 09:58 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم القبض على الذين شاركوا في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، والمقاول والفنان الهارب محمد علي، قائلاً: "كله هيتحاسب".



وأضاف موسى قائلاً: "اللي نزل الشارع هايجي، وبالقانون، اللي متقبضش عليه أمبارح هيتقبض عليه بكرا، يتقبض عليه بعده.. جاي مش هيهرب ييعني.. ماهو متشاف.. ميدان التحرير ووسط البلد كله كاميرات.. فيه دولة يا جماعة.. مش فوضى.. محدش هيسمح بفوضى مرة أخرى".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "فيه واحد من الإرهابيين حاطط عنواني في المهندسين، وبيحرض على قتلي.. وأنا بقولك أيها الإرهابي أنا عمري ما سكنت في المهندسين"، مضيفا إلى أن هذا الشخص "محتاج للعلاج"، وهو يحرض على قتلي.



ووجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لهذا الشخص قائلاً: "حسابك عند النائب العام، وهتدفع تمن تحريضك على القتل، وإحنا لا نخاف الموت، لأننا بندافع عن بلدنا بالحق ولا نخشى الموت.. وزي ما قولت للإخوان أيام مرسي.. رقبتي مش برقبة أي حد في الإخوان.. وأقل حاجة فيها المرشد.. الكبير بتاعكم".

