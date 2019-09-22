» المصرى يستدرج الحرس على استاد الجيش بالسويس

22 سبتمبر 2019 - 09:54 ص

يستضيف المصري البورسعيدي، نظيره حرس الحدود في الثامنة مساء اليوم على إستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري العام.

المصري بقيادة إيهاب جلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على ماليندى فى زنجبار برباعية مقابل هدف فى دور الـ 32 بالكونفدرالية.

وطالب "جلال" لاعبيه بمواصلة النتائج المتميزة أفريقيا على الصعيد المحلى لتقديم موسم قوى طمعاً فى المربع الذهبى متسلحاً بالصفقات الجديدة التى أبرمها خلال الصيف الماضى.

على الجانب الآخر يسعى طارق العشرى المدير الفنى للحرس لتسجيل انطلاقة مميزة فى مسابقة الدوري متسلحاً بالصفقات الجديدة هو الآخر وتحقيق نتائج جيدة فى انطلاق المسابقة والتى تحمل رقم 61.