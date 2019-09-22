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بعد خلعها الحجاب..كويتية شهيرة تثير الجدل بـ «التاتو»

بعد خلعها الحجاب..كويتية شهيرة تثير الجدل بـ «التاتو»

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ارشيف

سارة أشرف

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ظهرت الفنانة الفاشينيستا الكويتية آسيا، بملابس جريئة و«تاتو» بصحبة زوجها أحمد البلوشي، بعد أيام قليلة من خلعها الحجاب. 

وتعرضت آسيل لهجوم شديد من متابعيها، حيث أكد البعض أنها لم تتأن فى الظهور بشكلها الجديد على الأقل حتى يعتادوا على الظهور غير المحتشم منها.

وعن قرار خلع الحجاب، سبق أن صرحت قائلة، إن قرارها لم يكن سهلًا عليها، لافتًة إلى أنّها عاشت حالة من التعاسة الفترة الماضية، حيث انقطعت الصّلة بين هويّتها الحقيقية وهويّتها التى تمثّلها عبر الظهور على الإنترنت.



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