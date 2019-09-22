جماهير الكويت : " عاش الملك سلمان"

22 سبتمبر 2019 - 09:48 ص

هتفت الجماهير الكويتية، خلال مباراة فريقي القادسية والعربي، بالهتافات الحماسية احتفالاً باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

يأتي ذلك أثناء افتتاح الجولة الثانية للدوري الكويتي الممتاز أمس السبت، ورددت الجماهير داخل مدرجات ملعب محمد الحمد، أنشودة ”عاش سلمان ملكنا.. عاش سلمان“؛ بينما بدأت مختلف مناطق المملكة الاحتفالات باليوم الوطني الـ89، الذي يوافق غداً الاثنين 23 سبتمبر 2019، لذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.