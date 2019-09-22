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بعد خلعها الحجاب..كويتية شهيرة تثير الجدل بـ «التاتو»

الخطوط الكندية تجبر مسلمة على خلع حجابها

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الفتاة
الفتاة

عبد القادر وحيد- متابعات

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أكد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أنه تقدم بشكوى ضد الخطوط الجوية الكندية "آير كندا" لإجبارها فتاة مسلمة على خلع حجابها.

وتقدم المجلس بشكوى باسم فتاة مسلمة، قالت إنها أجبرت على خلع حجابها أمام ركاب طائرة متجهة إلى سان فرانسيسكو.

وبدأت الواقعة عندما أجبرت فاطمة عبد الرحمن (13 عاما)، وهي لاعبة إسكواش أمريكية، على خلع حجابها أمام ركاب الطائرة التي كانت تستقلها في أغسطس الماضي، عائدة إلى سان فرانسيسكو، رغم إتمامها الفحص الأمني على البوابات.

ونقل موقع "KPIX " المحلي في سان فرانسيسكو، عن منسق الخدمات القانونية والحقوق المدنية في فرع المجلس بسان فرانسيسكو، أحمد رفيقي، قوله: "المجلس قلق من أن يواجه المسلمون الذين يسافرون على الخطوط الجوية الكندية معاملة مماثلة، إذا لم يتم توضيح طبيعة سياسات وإجراءات الشركة".

وطالب رفيقي بأن "تقدم الخطوط الكندية اعتذارًا صادقًا لعائلة الفتاة فاطمة".

وتأمل عائلة فاطمة عبد الرحمن بالحصول على اعتذار مكتوب من شركة الطيران الكندية، رافضة الاعتراف بالتوضيح الذي نشرته "آير كندا" على "تويتر"، تعليقا على شكوى العائلة.

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