» فنانة شهيرة تطالب بشنق صاحب أشهر فيديو على "فيس بوك": الله يحرقك

أحمد عادل شعبان
شنت الفنانة نادين نسيب نجيم هجوما شرسا على الرجل الذي ظهر يضرب ابنته لتعليمها المشي بإحدى الدول الخليجية.
وقالت زينة في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "أولاً اعتذر لنشر مشاهد مؤلمة ولكن لم استطع تجاهل القسوة وقلة الإنسانية وعدم الرحمة ! نطالب بشنق هذا الشيطان وكل من شارك في هذه الجريمة أمام كل الناس وحماية الطفلة".
وأضافت: "نطالب الجمعيات و الحكومات بالتضامن لحماية الأطفال من هذه الأشكال المقرفة !!! أما انا فأقول الله يحرقك بنار جهنم يا ابن الشوارع يا (...) يا رب تدفع حق يلي عملته عذاب و قهر ومرض ووجع ليوم الدين".
ظهر11:53 ص
فجر
04:24
شروق
05:48
ظهر
11:53
عصر
15:20
مغرب
17:57
عشاء
19:27