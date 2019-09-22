» فنانة شهيرة تطالب بشنق صاحب أشهر فيديو على "فيس بوك": الله يحرقك

22 سبتمبر 2019 - 08:57 ص

شنت الفنانة نادين نسيب نجيم هجوما شرسا على الرجل الذي ظهر يضرب ابنته لتعليمها المشي بإحدى الدول الخليجية.



وقالت زينة في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "أولاً اعتذر لنشر مشاهد مؤلمة ولكن لم استطع تجاهل القسوة وقلة الإنسانية وعدم الرحمة ! نطالب بشنق هذا الشيطان وكل من شارك في هذه الجريمة أمام كل الناس وحماية الطفلة".



وأضافت: "نطالب الجمعيات و الحكومات بالتضامن لحماية الأطفال من هذه الأشكال المقرفة !!! أما انا فأقول الله يحرقك بنار جهنم يا ابن الشوارع يا (...) يا رب تدفع حق يلي عملته عذاب و قهر ومرض ووجع ليوم الدين".

