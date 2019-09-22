» نهال عنبر تكشف مفاجأة عن مرض "هنا الزاهد"

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هنا الزاهد

كشفت الفنانة نهال عنبر - عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية - بعض المعلومات حول تعرض الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية مفاجئة أثناء قضائها شهر العسل.

و قالت الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية: "تواصلت مع والدة هنا الزاهد وأكدت إنها تتواجد في المستشفى بسنغافورة حاليا وممنوعة من الطعام تماما وتخضع للعلاج بالمحاليل الطبية" بحسب "في الفن".

وتابعت: "هنا دخلت المستشفى وهي تعاني من الالام شديدة ووضعت تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، ويتواجد معها زوجها أحمد فهمي".


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