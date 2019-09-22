» القبض على الرجل الذي ظهر يصفع ابنته في مقطع فيديو

22 سبتمبر 2019 - 08:06 ص

كشف محمد العطا أبو قطيبة - من الرياض - والذي يعتبر الصديق المقرب للأب صاحب الفيديو المتداول تفاصيل جديدة أبرزها القبض على الأب.



وقال في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة قناة MBC مصر : "حين رأيت الفيديو صُدمت .. استقللت سيارتي وذهبت مسرعا لمعرفة أسباب ما حدث ولمعاتبته أيضًا على ما بدر منه".



وأضاف: "وجدت صاحب الفيديو يبكي ويجلس أرضًا ولم يستطع أن يقف من أجل تحيتي، موضحًا أنه أراد معرفة توابع هذا العمل غير المبرر، ولم يكن يحتاج تبرير".



وتابع صديق الأب: "الراجل قال لي الفيديو قديم من سنة وأكتر كمان، ومراتي اللي صورته لي عشان تستخدمه في أي وقت ضدي، دلوقتي أنا في خلاف مع زوجتي وفيه شوية زعل، وأنا ما قادر ألبي لها كل طلباتها، بس زوجتي اللي صورتني واستعملت هذا الفيديو ضدي الآن".



واستنكر أبو قطيبة موقف الأم قائلا: "أنا على طول قلت له لو المجتمع زعلان منك عشان ضربت طفلتك يبقى لازم المجتمع يزعل منها هي كمان عشان هي تركتك تضرب الطفلة واكتفت بالتصوير، فهي مشتركة بالجريمة".



وتابع: "قبل ربع ساعة جاءت قوة من الأمن واصطحبت صاحب الفيديو ، كما تم استجواب أطفاله وتوقيع الكشف الطبي عليهم".