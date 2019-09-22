وزير دفاع الكويت يؤكد أهمية جاهزية وحدات الجيش

22 سبتمبر 2019 - 12:10 ص

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، السبت، على أهمية محافظة جميع وحدات الجيش على جاھزيتھا في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بھا المنطقة.



جاء خلال خلال زيارة تفقدية أجراها لكل من مركز عمليات القوة الجوية، وسلاح الدفاع الجوي، بحسب بيان صحفي لوزارة الدفاع الكويتية.

وأضاف البيان أن الشيخ ناصر الصباح اطمأن خلال زيارته على جميع الإجراءات التي اتخذتھا رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي.

والأربعاء، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي رفع حالة الاستعداد القتالي "الاحترازي" حفاظا على أمن وسلامة أراضي البلاد من أي أخطار محتملة.

وقالت في بيان إن"ھذا الإعلان يأتي حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضيھا ومياھھا وأجوائھا من أي أخطار محتملة، بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجھات العسكرية والأمنية في الدولة".

ياتي ذلك في ظل ما تشهده المنطقة من توترات أمنية بعد هجمات استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر 14 سبتمبر/أيلول الجاري، بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة فوق منزل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على ساحل البلاد.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.