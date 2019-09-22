تعليق وزير الخارجية على دعوات التظاهر في مصر

22 سبتمبر 2019 - 12:00 ص

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على دعوات التجمع في مصر قائلا: «ما هي إلا تعبيرا عن الحقد الدفين تجاه مصر، بسبب ما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة»، مضيفًا: «هذه الدعوات لا تلقى أي استجابة على المستوى الداخلي».



وأضاف شكري، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إنه تواصل اليوم مع عدد من وسائل الإعلام العربية للرد على ما روجته القنوات الإخوانية وقناة الجزيرة، على وجود تظاهرات في مصر، موضحا أنه طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع، مؤكدا أنهم لن يجدوا شيئا.

