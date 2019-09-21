أوكرانيا تنفي تعرض زيلينسكي لضغط من قبل ترامب

21 سبتمبر 2019 - 11:20 م

نفى وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو اليوم السبت في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية إشارات إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي.



ونقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي في يوليو الماضي لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.

