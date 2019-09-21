» ارتفاع جديد في أسعار «المعدن الأصفر» يصل إلى 4 جنيهات

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم السبت، في مصر للمرة الثانية، ليصبح إجمالي الارتفاعات التي شهدها الذهب اليوم 4 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم السبت 5 جنيهات، ليصل إلى 687 جنيهًا مقابل 682 جنيهًا أمس.

وأضاف «نجيب» أن جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 589 جنيهًا، وعيار 24 نحو 785 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيهًا.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار في مصر، نتيجة إغلاق البورصة العالمية على سعر مرتفع للمعدن الأصفر، حيث سجل 1506 دولارات للأوقية.

وارتفعت عالميا أسعار الذهب في الأسواق العالمية، أمس الجمعة، مستهدفة تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر.

وقالت وكالة "رويترز" إن صعود الذهب يأتي بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.


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