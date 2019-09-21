» سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

21 سبتمبر 2019 - 09:47 م

شهدت أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي16.24 جنيهًا للشراء، و16.34 جنيهًا، في حين بلغ سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي 16.26 جنيهًا للشراء و16.36 جنيهًا للبيع.

جاء هذا فى الوقت الذي شهد فيه بنك مصر تسجيل الدولار لـ 16.26 جنيهًا للشراء و16.36 جنيهًا للبيع.

وفي بنك بلوم مصر بلغ سعر الدولار نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية فسجلت العملة الخضراء 31.24 جنيهًا للشراء و 16.34 جنيهًا للبيع.