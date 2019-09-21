» كيلو الطماطم يتراجع إلى 4 جنيهات

21 سبتمبر 2019 - 09:08 م

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت تراجعًا كبيرًا حيث سجل سعر الكيلو 4 جنيهات.

وأوضح أن أسعار الطماطم انخفضت في أسواق الجملة مع ظهور العروة الشتوية، مشيرًا إلى أن العروة الشتوية الجديدة للطماطم أدت إلى تراجع أسعار الطماطم في سوق الجملة إلى 4 جنيهات.

كما توقع استمرار الأسعار في التراجع التدريجي مع زيادة الإنتاج والمعروض داخل الأسواق المحلية وأسواق الجملة، لافتا إلى أن البامية اسعارها تراجعت إلى 16 جنيها بعد أن كانت تباع بسعر 20 جنيها في الجملة.

وقال إن الفاصوليا هي السلعة الوحيدة المرتفعة أسعارها لكن نتوقع انخفاض أسعارها الفترة القادمة.