«خالد الجندي»: منافقو اليوم أكثر لعنة من منافقي الماضي

21 سبتمبر 2019 - 08:10 م

قال الداعية خالد الجندي، إن منافقي اليوم أكثر لعنة من منافقي الماضي، موضحًا أنهم يتحدثون كذبًا وافتراءًا.

وأوضح خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر فضائية DMC ، اليوم السبت، متحدثًا عن المنافقين: «إن المنافقين في الماضي كانوا يجمعون بين صفتين هي القلب الكافر الملعون واللسان الصادق، لافتًا إلى أنهم يمتلكون عضوًا واحدًا خبيثًا وهو القلب».

وتابع: «أن منافقي هذا العصر ممن يروجون الشائعات والأكاذيب هم أكثر لعنة من منافقي الماضي»، لافتًا إلى أن منافقي هذا العصر يمتلكون قلوبًا كاذبة ومضللة وألسنة تتحدث كذبًا وافتراءً وباطلًا.

وذكر أن المنافقين من مروجي الشائعات والأكاذيب لم يكتفوا فقط بكذبهم وضلالهم، بل يتهمون بالباطل الرموز الوطنية والدينية والمواطنون الشرفاء بالنفاق.