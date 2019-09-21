  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:59 م
بحث متقدم
أرشيفية

بث مباشر.. برشلونة وغرناطة في الليجا الإسبانية

سامي عنان

أول رد من ابنة «عنان».. ماذا قالت عن البيانات المنسوبة له؟

أرشيفية

مساجد آل البيت.. بين «التبرك والتوسل» و«طلب الإنجاب»

فتاة العياط

مفاجأة في التقرير الطبي بقضية «فتاة العياط»

حمدين وابنته

ابنة «حمدين صباحي» تكذب نبأ اعتقاله

تدمير صاروخ باليستي فوق الرياض

«الجبير» يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

الكويت

مسئول كويتي يعلق على نفاد المواد الغذائية بالبلاد

حسام البدري

«البدري» يختار الجهاز المعاون لتدريب «المنتخب»

أرشيفية

دفن الرئيس التونسي الأسبق «بن علي» بالمدينة المنورة

جانب من المباراة

شاهد.. مانشستر سيتي يقسو على واتفورد بثمانية أهداف

رانيا يوسف عارية الصدر: «متركزوش معايا»

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

متابعات

أخبار متعلقة
#

"رانيا يوسف" إطلالة بفستان عارٍ فى الجونة

#

تعليق صادم من مرتضي منصور على فستان رانيا يوسف

#

شاهد فستان رانيا يوسف الجرئ في مهرجان الجونة

#

رانيا يوسف ترقص في الساحل مع مصطفى فهمي

الجونة

رانيا يوسف

مهرجان الجونة

فستان رانيا يوسف

انتقدت الفنانة رانيا يوسف، الأصوات التي استهجنت ظهورها بفستان يظهر صدرها بشكل كبير خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وأعربت في تصريحات تلفيزيونية لها على هامش المهرجان، عن استغرابها من «تركيز الناس معها» إلا أنها لفتت أن هذا شيء «لطيف».

وذكرت: «الناس مركزة معايا زيادة ولا أعلم السبب ولكن هذا معناه أنني موجودة ومحسوسة، وهذا شيء لطيف.. الفستان شيك ولطيف وكلاسيك ولا يستدعي هذا الكلام».

وقالت الفنانة المثيرة للجدل عادة حول الثياب التي ترتديها إنها لا ترد على الانتقادات، ولكنها تضحك منذ انتشارها، بسبب التعليقات الساخرة.

وغادرت الفنانة رانيا يوسف، المهرجان صباح اليوم السبت، وكشفت عن سبب ذلك قائلة: «كنت أتمنى الاستمرار في المشاركة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لكن ارتباطي في تصوير مسلسل "الآنسة فرح" جعلني أعود سريعًا».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ميلان وإنتر «ديربي إيطاليا»
» المقاولون يفوز على طلائع الجيش في افتتاح الموسم
» بالفيديو.. مشهد صادم لأب يضرب طفلته الرضيعة
» رانيا يوسف عارية الصدر: «متركزوش معايا»
» الإسماعيلي يفتتح الموسم بالفوز على الجونة
» مفاجأة حول مرض هنا الزاهد
» أب يقتل ابنه بسبب قصة شعره
» ابنة «صباحي»: «أنا بعيط جامد وقلبي بيدق حرام عليكم»
» حرمت من أطفالها.. فقررت إلقاء نفسها في النيل
» مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بولاية كارولينا
» شاهد.. مانشستر سيتي يقسو على واتفورد بثمانية أهداف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية