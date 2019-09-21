» رانيا يوسف عارية الصدر: «متركزوش معايا»

21 سبتمبر 2019 - 07:55 م

انتقدت الفنانة رانيا يوسف، الأصوات التي استهجنت ظهورها بفستان يظهر صدرها بشكل كبير خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وأعربت في تصريحات تلفيزيونية لها على هامش المهرجان، عن استغرابها من «تركيز الناس معها» إلا أنها لفتت أن هذا شيء «لطيف».

وذكرت: «الناس مركزة معايا زيادة ولا أعلم السبب ولكن هذا معناه أنني موجودة ومحسوسة، وهذا شيء لطيف.. الفستان شيك ولطيف وكلاسيك ولا يستدعي هذا الكلام».

وقالت الفنانة المثيرة للجدل عادة حول الثياب التي ترتديها إنها لا ترد على الانتقادات، ولكنها تضحك منذ انتشارها، بسبب التعليقات الساخرة.

وغادرت الفنانة رانيا يوسف، المهرجان صباح اليوم السبت، وكشفت عن سبب ذلك قائلة: «كنت أتمنى الاستمرار في المشاركة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لكن ارتباطي في تصوير مسلسل "الآنسة فرح" جعلني أعود سريعًا».