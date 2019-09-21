» 20 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

21 سبتمبر 2019 - 06:43 م

وصلت حصيلة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في الجزائر إلى 20 شخصا.

جاء ذا فى تصريحات أدلى بها عضو "السلطة المستقلة للانتخابات" علي ذراع، مشيرًا إلى أن عبد العزيز بلعيد الذي ترشح لرئاسيات 2014، تسلم استمارات جمع التوقيعات من أجل الترشح، اليوم السبت، من خلال ممثلين عن حزبه "جبهة المستقبل".

وتضم قائمة الأشخاص الذين تسلموا الاستمارات كلا من رئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، ورئيس "حركة البناء"، عبد القادر بن قرينة، إلى جانب مرشحين يرأسون أحزابا أصغر.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، كان حدد تاريخ 12 ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد فشل الموعدين السابقين في 18 أبريل و4 يوليو.