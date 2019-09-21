«اغتصبها والدها وأعمامها».. عرض فتاة كرداسة على الطب الشرعي

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اغتصاب

فتاة كرداسة

الفتاة القاصر

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بشمال الجيزة، بعرض الفتاة القاصر وتدعى “سارة.ع” البالغة من العمر 15 عامًا، على الطب الشرعي، وذلك بعدما اغتصبها والدها واثنين من أعمامها لمدة 9 أشهر، لبيان إذا كان تم الاعتداء عليها أم لا، وكتابة تقرير واف عن الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكانت استمعت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، لأقوال الفتاة التي أكدت بواقعة التعدي عليها على أيدي الأب واثنين من أعمامها، فيما استمعت لأقوال الأعمام، حيث أنكرا واقعة الاغتصاب.

وأوضح مصدر داخل النيابة، أن فتاة قاصر وتدعى “سارة.ع” وتبلغ من العمر 15 عامًا، التي اغتصبت على أيدي والدها واثنين من أشقائه بمنطقة كرداسة، كانت يتم الاعتداء عليها جنسيًا لمدة 9 أشهر.

وكانت البداية بتعدي عمها الأول ويدعى “عبدلله.ش” عليها، وفعل هذا أكثر من 3 مرات، وكما اغتصبها عمها الثاني بعده ويدعى “سمير.ش”، أكثر من مرتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عامل وشقيقيه لاتهامهم بالتعدي الجنسي على ابنه الأول، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من أهلية فتاة تدعي سارة، عمرها 15 سنة، تتهم والدها وشقيقيه بالتعدي عليها جنسيًا، على مدار عدة أشهر.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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