  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:05 م
بحث متقدم
فتاة العياط

مفاجأة في التقرير الطبي بقضية «فتاة العياط»

حمدين وابنته

ابنة «حمدين صباحي» تكذب نبأ اعتقاله

السيسي

أول صور لـ«السيسي» من نيويورك

تدمير صاروخ باليستي فوق الرياض

«الجبير» يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

أرشيفية

«اغتصبها والدها وأعمامها».. عرض فتاة كرداسة على الطب الشرعي

الكويت

مسئول كويتي يعلق على نفاد المواد الغذائية بالبلاد

حسام البدري

«البدري» يختار الجهاز المعاون لتدريب «المنتخب»

أرشيفية

دفن الرئيس التونسي الأسبق «بن علي» بالمدينة المنورة

أرشيفية

اعتقال وزير سابق بسبب ابتزاز طالبة جنسيًا

قرقاش

وزير خارجية الإمارات: مصر تتعافى

رسالة مؤثرة من ريهام سعيد لأسرة الطفل مشجع الزمالك

آخر الأخبار

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رسالة مؤثرة من "كهربا" لوالدته على الهواء

#

أول تعليق من «ريهام سعيد» على حظر ظهورها

#

«سما المصري» تنشر صورة صادمة لـ «ريهام سعيد»

#

"من ريحتك وحشة لصورة قديمة".."المصري" تشتبك مع ريهام سعيد

ريهام سعيد

مباراة السوبر

مشجع الزمالك

الطفل المتوفي

نعت الإعلامية ريهام سعيد مشجع الزمالك الطفل المتوفي إثر حادث سير أثناء ذهابه مع والده لمساندة الزمالك بمباراة السوبر بإستاد برج العرب.

ونشرت ريهام سعيد صورة الطفل أدهم الكيكي مع والده وعلقت عليها قائلة "الله يرحمك يا حبيبي ويصبر أمك".

وسيطرت حالة من الحزن على أبناء محافظة دمياط فور تلقيهم خبر وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكى ابن محافظة دمياط في حادث سير وهو برفقة والده أثناء توجههما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر اليوم إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.

View this post on Instagram

الله يرحمك يا حبيبي و يصبر امك

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مانشستر سيتي يقسو على واتفورد بثمانية أهداف
» 20 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية بالجزائر
» غرامة 500 ألف ريال على مخالفة هذا القانون بالسعودية
» انضمام أول حاخام يهودي إلى وثيقة «الإخوة الإنسانية»
» رسالة مؤثرة من ريهام سعيد لأسرة الطفل مشجع الزمالك
» مسئول عراقي: نحتاج 172 عاما لإنهاء أحكام إعدام الإرهابيين
» فنانة تثير ضجة وتظهر بـ"الطرحة" في مهرجان الجونة
» فنانة شهيرة تكشف عن موقف صادم في "الجونة": "مكنتش هحضر"
» مصرع 4 وإصابة 31 سائحًا فى حادث سير بأمريكا
» سرقة مجوهرات بـ 400 ألف دولار ببيروت
» أول تعليق لـ"شيري عادل "بشأن انفصالها عن معز مسعود

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:28 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية