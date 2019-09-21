دعوة لمنع «طلاب السلاسل والبناطيل المقطعة» من دخول الجامعات

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الأزهر الشريف

لجنة النقل

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتطبيق سياسة الأزهر الشريف التى شدد فيها على جميع قطاعاته خاصة قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر على منع أي طالب من دخول المؤسسة مخالفًا لقيم وعادات وتقاليد الأزهر الشريف، حتى يظل للعلم سمته ووقاره خاصة الذين يرتدون سلاسل اليدين والرقبة وأساور اليد والأساور الذهبية أو البناطيل المقطعة للشباب أو الفتيات أو يقومون بحلق شعر رأسهم بطرق غير لائقة، من دخول الحرم الجامعى لكونها لا تستقيم مع قيم وتقاليد وثقافة الأزهر، ويمكن أن يتطور الموضوع إلى الفصل من الجامعة في حالة تكرار الأمر.

ووجه " زين الدين " في بيان له، التحية قلبية لفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ولجميع قيادات المؤسسة الأزهرية على هذا التوجه، مطالبًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تطبيق هذا النهج بمختلف المؤسسات التعليمية سواء الجامعى أو قبل الجامعى.

وقال النائب إنه يجب على جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة تطبيق هذا النظام داخل جميع الجامعات للحفاظ على القيم والتقاليد المصرية.


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