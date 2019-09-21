"عنيك فى عنينا" توقع الكشف الطبي على 623 مواطنا بالشرقية

21 سبتمبر 2019 - 02:17 م

نظمت مبادرة "عنيك فى عنينا" التى تقيمها مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء قافلة طبية للكشف على عيون المواطنين بالمجان وذلك بقرية القطاوية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وقام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتكليف من محافظ الشرقية بتفقد القافلة، وأشاد بالجهود والخدمات الطبية التى تقدمها مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمي.

وقالت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة ”عنيك في عنينا” لمكافحة مسببات العمى، إن القافلة نجحت فى الكشف على 623 مواطنا، وعمل مقاي نظارة لـ215 تمهيدا لتسليمها قريبا، وتم تحويل 130 فردًا لإجراء عمليات، وصرف 295 علبة دواء. كل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضافت صبرى أن المبادرة تعمل على مكافحة مسببات العمى، مشيرة إلى أن ضعف الرؤية، والتهاب العين، والجفاف، والمياة البيضاء، والمياة الزرقاء، هى من الأمراض التى يمكن علاجها بشكل بسيط، وفى حالة إهمالها تصبح من مسببات العمى، وهو ما نكافحه فى مبادرة "عنيك فى عنينا" والتى انطلقت فى جميع محافظات مصر.

ومن جانبه قال محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير، إن مبادرة عنيك فى عنينا مستمرة فى جميع محافظات مصر، وأن مؤسسسة صناع الخير حريصة على القضاء على مسببات العمى فى حلول 2020 وهو المدى الزمنى الذى تم تحديده منذ انطلاق المبادرة فى مطلع 2018.

يذكر أن مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت للعام الثاني، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.